33 очка Уэйтерса помогли "Майами" прервать победную серию "Голден Стэйт"

"Майами" обыграл на своей площадке "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА. Тем самым "Хит" прервал победную серию лидера Западной конференции, состоящую из семи побед подряд. Самым результативным игроком этой встречи стал Дион Уэйтерс, набравший 33 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" - "Голден Стэйт" - 105:102 (28:30, 18:18, 31:25, 28:29)

М: Уэйтерс (33), Драгич (19), Бэббит (11).

Г: Дюрант (27), Томпсон (22), Карри (21+10 подборов).

"Бруклин" - "Сан-Антонио" - 86:112 (26:27, 16:25, 27:39, 17:21)

Б: Уайтхэд (19), Килпатрик (17+10 подборов), Динуидди (12).

С: Миллс (20), Олдридж (16), Ли (15).

"Атланта" - "Клипперс" - 105:115 (21:30, 19:28, 35:27, 30:30)

А: Бэйзмор (25), Шредер (21), Миллсэп (19).

К: Риверс (27), Кроуфорд (19), Редик (17).

"Детройт" - "Сакраменто" - 104:109 (38:28, 24:37, 19:23, 23:21)

Д: Джексон (18), Харрис (15), Луэр (15).

С: Казинс (22), Лоусон (19), Коллисон (12).