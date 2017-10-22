33 очка Порзингиса не спасли "Никс" от поражения, "Торонто" разгромил "Филадельфию"

"Никс" проиграл "Детройту" со счетом 107:111 в матче регулярного чемпионата НБА. Команда из Нью-Йорка проиграла вторую встречу кряду на старте турнира.

В составе победителей дабл-дабл на счету Андре Драммонда (21 очко и 12 подборов), 31 очков набрал Тобиас Харрис. На счету лидера "Никс" Кристапса Порзингиса 33 очка, дабл-дабл сделал центровой Энес Кантер (17 + 10 подборов).

В других встречах "Торонто" уверенно разобрался с "Филадельфией" (128:94), Демар Дерозан набрал 30 очков. "Майами" на своей площадке победил "Индиану", 23 очка на свой счет записал Горан Драгич

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" – "Детройт" – 107:111 (28:19, 36:32, 16:28, 27:32)

Н-Й: Порзингис (33), Кантер (17 + 10 подборов), Куинн (15)

Д: Харрис (31), Драммонд (21 + 12 подборов), Джексон (16)

"Торонто" – "Филадельфия" – 128:94 (36:19, 26:30, 40:22, 26:23)

Т: Дерозан (30), Ибака (21), Лаури (17)

Ф: Симмонс (18 + 10 подборов), Бэйлесс (16), Окафор (10)

"Майами" – "Индиана" – 112:108 (26:31, 37:19, 28:26, 21:32)

М: Драгич (23), Джонсон (14), Олиник (13)

И: Оладипо (28), Сабонис (12 + 12 подборов), Янг (14)