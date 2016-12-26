33 очка Олдриджа позволили "Сан-Антонио" переиграть "Чикаго"

"Сан-Антонио" взял верх над "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 119:100. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Спэрс" Ламаркус Олдридж, набравший 33 очка. Причем он реализовал первые 11 своих бросков с игры, впервые промахнувшись лишь ближе к концу второй четверти.

"Шпоры" по-прежнему идут вторыми в таблице Западной конференции. Причем у них лишь на одно поражение больше, чем у лидирующего "Голден Стэйт". "Чикаго" потерпел третье поражение подряд и идет девятым на "Востоке".

НБА

Регулярный чемпионат

"Сан-Антонио" – "Чикаго" – 119:100 (36:25, 19:25, 32:26, 32:24)

С: Олдридж (33), К. Леонард (25 + 10 подборов), Т. Паркер (13).

Ч: Уэйд (24), Дж. Батлер (19), Гибсон (12).