33 очка Кларксона помогли "Лейкерс" победить "Индиану"

"Лейкерс" обыграли "Индиану" со счетом 99:86 в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком в составе команды из Лос-Анджелеса стал Джордан Кларксон, набравший 33 очка.

В составе "Пэйсерс" 23 очка на счету Виктора Оладипо, дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов оформил Домантас Сабонис.

Отметим, что "Лейкерс" прервали серию из двух поражений подряд, "Индиана" уступила второй раз кряду.

НБА

Регулярный сезон

"Лейкерс" - "Индиана" - 99:86 (18:25, 29:14, 27:27, 25:20)

Л: Кларксон (33), Рэндл (14), Кузма (13).

П: Оладипо (25), Сабонис (15+14 подборов), Богданович (11).