33 очка Карри помогли "Голден Стэйт" во второй раз обыграть "Кливленд"

"Голден Стэйт" во втором матче финала плей-офф НБА обыграл "Кливленд" - 122:103. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уорриорз" Стеф Карри. За "Кавальерс" дабл-дабл сделал Леброн Джеймс - 29 очков и 13 подборов.

"Голден Стэйт" повел в серии со счетом 2-0. Следующие две игры состоятся в Кливленде.

НБА

Плей-офф

Финал

Второй матч

"Голден Стэйт" - "Кливленд" - 122:103 (32:28, 27:18, 31:34, 32:23)

Г: Карри (33), Дюрант (26), К. Томпсон (20),

К: Джеймс (29+13 передач), Лав (22+10 подборов), Хилл (15)

Счет в серии: 2-0.