33 очка Джорджа помогли "Индиане" победить "Хьюстон"

"Индиана" нанесла поражение "Хьюстону" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 120:101. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Пэйсерс" Пол Джордж, набравший 33 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Индиана" – "Хьюстон" – 120:101 (33:20, 24:23, 33:27, 30:31)

И: Джордж (33), Тернер (18), Тиг (17 + 15 передач).

Х: Андерсон (27), Харден (15), Гордон (14).

"Нью-Орлеан" – "Вашингтон" – 94:107 (23:29, 17:28, 33:17, 21:33)

Н: Дэвис (36 + 17 подборов), Холидэй (26 + 11 передач), Мотеюнас (10).

В: Бил (27), Моррис (21), Уолл (18 + 19 передач).