33 очка Дюранта позволили "Голден Стэйт" взять верх над "Милуоки"

"Голден Стэйт" переиграл в выездном матче регулярного чемпионата НБА "Милуоки" со счетом 124:121. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант, набравший 33 очка.

В параллельной встрече "Мемфис" разгромил "Миннесоту" – 93:71.

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" – "Голден Стэйт" – 121:124 (37:28, 29:41, 26:34, 29:21)

М: Адетокумбо (30), Паркер (28), Деллаведова (10).

Г: Дюрант (33), Томпсон (29), Карри (20).

"Мемфис" – "Миннесота" – 93:71 (18:16, 25:23, 22:13, 28:19)

Мем: Грин (19), Рэндолф (18), Конли (13).

Мин: Лавин (22), Таунс (17), Дженг (9 + 11 подборов).