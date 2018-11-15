32 очков Джорджа принес "Оклахоме" победу над "Нью-Йорком"

"Оклахома-Сити" переиграла "Нью-Йорк" в матче регулярного чемпионата НБА. Форвард "Тандер" Пол Джордж стал самым результативным игроком встречи, набрав 35 очков.

В других встречах "Мемфис" на выезде обыграл "Милуоки", а "Миннесота" взяла верх над "Нью-Орлеаном".

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" - "Нью-Йорк" - 128:103 (37:22, 28:27, 35:31, 28:23)

О: Джордж (35), Адамс (19), Шредер (15 + 12 передач)

Н: Хардуэй (20), Кантер (19), Нокс (15)

"Милуоки" - "Мемфис" - 113:116 (19:29, 26:19, 35:36, 33:32)

Мил: Адетокумбо (31), Миддлтон (25), Коннотон (16)

Мем: Газоль (29), Конли (26), Мак (15)

"Миннесота" - "Нью-Орлеан" - 107:100 (38:28, 29:26, 18:27, 22:19)

М: Таунс (25 + 16 подборов), Уиггинс (23), Тиг (14 + 14 передач)

Н: Мур (31), Дэвис (29 + 11 подборов), Миротич (16 + 10 подборов)