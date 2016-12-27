05:26 | БАСКЕТБОЛ — НБА

32 очка Портера позволили "Вашингтону" победить "Милуоки"

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"Вашингтон" переиграл "Милуоки" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 107:102. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Уизардз" Отто Портер, набравший 32 очка и сделавший 13 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Милуоки" – 107:102 (28:27, 25:30, 29:27, 25:18)

В: Портер (32 + 13 подборов), Бил (22), Уолл (18 + 16 передач).

М: Адетокумбо (22 + 12 подборов), Снелл (20), Монро (16).

"Орландо" – "Мемфис" – 112:102 (36:18, 32:25, 28:28, 16:31)

О: Гордон (30), Пэйтон (16), Ибака (16).

М: Конли (17), Дэниэлс (15), Рэндолф (13).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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