32 очка Портера позволили "Вашингтону" победить "Милуоки"

"Вашингтон" переиграл "Милуоки" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 107:102. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Уизардз" Отто Портер, набравший 32 очка и сделавший 13 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Милуоки" – 107:102 (28:27, 25:30, 29:27, 25:18)

В: Портер (32 + 13 подборов), Бил (22), Уолл (18 + 16 передач).

М: Адетокумбо (22 + 12 подборов), Снелл (20), Монро (16).

"Орландо" – "Мемфис" – 112:102 (36:18, 32:25, 28:28, 16:31)

О: Гордон (30), Пэйтон (16), Ибака (16).

М: Конли (17), Дэниэлс (15), Рэндолф (13).