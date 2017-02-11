32 очка Леонарда принесли "Сан-Антонио" победу над "Детройтом"

"Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл "Детройт" на выезде - 103:92. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кавай Леонард, набравший 32 очка.

В еще одном поединке "Майами" одержал победу над "Бруклином" - 108:99.

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Сан-Антонио" - 92:103 (19:27, 22:33, 25:23, 26:20)

Д: Харрис (16), Смит (15), Драммонд (12+15 подборов).

С: Леонард (32), Олдридж (19+11 подборов), Дедмон (17+17 подборов).

"Бруклин" - "Майами" - 99:108 (22:20, 31:29, 19:25, 27:34)

Б: Лопес (30), Фой (15), Богданович (10).

М: Д. Джонсон (26), Драгич (21), Т. Джонсон (18).