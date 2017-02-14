32 очка Леонарда помогли "Сан-Антонио" обыграть "Индиану"

"Сан-Антонио" на выезде обыграл "Индиану" в матче регулярного чемпионата НБА - 110:106. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кавай Леонард, набравший 32 очка.
В еще одном поединке "Филадельфия" в гостях одолела "Шарлотт" - 105:99. В составе победившей команды дабл-дабл сделал Дарио Шарич - 18 очков и 11 подборов.
НБА
Регулярный чемпионат
"Индиана" - "Сан-Антонио" - 106:110 (31:26, 18:23, 30:34, 27:27)
И: Джордж (27), Тернер (22), Тиг (15).
С: Леонард (32), Олдридж (19), Ли (12+11 подборов).
"Шарлотт" - "Филадельфия" - 99:105 (22:31, 25:17, 25:32, 27:25)
Ш: Уокер (29), Батюм (16), Лэмб (12).
Ф: Шарич (18+11 подборов), Ковингтон (17), Макконелл (14).