32 очка Леонарда помогли "Сан-Антонио" обыграть "Индиану"

"Сан-Антонио" на выезде обыграл "Индиану" в матче регулярного чемпионата НБА - 110:106. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кавай Леонард, набравший 32 очка.

В еще одном поединке "Филадельфия" в гостях одолела "Шарлотт" - 105:99. В составе победившей команды дабл-дабл сделал Дарио Шарич - 18 очков и 11 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Индиана" - "Сан-Антонио" - 106:110 (31:26, 18:23, 30:34, 27:27)

И: Джордж (27), Тернер (22), Тиг (15).

С: Леонард (32), Олдридж (19), Ли (12+11 подборов).

"Шарлотт" - "Филадельфия" - 99:105 (22:31, 25:17, 25:32, 27:25)

Ш: Уокер (29), Батюм (16), Лэмб (12).

Ф: Шарич (18+11 подборов), Ковингтон (17), Макконелл (14).