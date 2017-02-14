32 очка Конли принесли "Мемфису" победу над "Бруклином"

"Мемфис" на выезеде обыграл "Бруклин" в матче регулярного чемпионата НБА - 112:103. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Гризлиз" Майк Конли, набравший 32 очка.

В еще одном поединке "Орландо" был сильнее "Майами" - 116:107. Дабл-дабл в этой встрече сделал центровой "Мэджик" Никола Вучевич - 13 очков и 17 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" - "Мемфис" - 103:112 (19:27, 23:25, 30:27, 31:33)

Б: Лопес (17), Динуидди (17), Килпатрик (15).

М: Конли (32), М. Газоль (19), Картер (14).

"Майами" - "Орландо" - 107:116 (28:36, 29:24, 30:27, 30:29)

М: Уэйтерс (23), Драгич (22), Джонсон (15).

О: Фурнье (24), Пэйтон (20), Ибака (17), Вучевич (13+17 подборов).