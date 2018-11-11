32 очка Конли помогли "Мемфису" обыграть "Филадельфию"

"Мемфис" переиграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Майк Конли, набравший 32 очка.

В других встречах "Чикаго" выиграл у "Кливленда", а "Майами" проиграл "Вашингтону".

НБА

Регулярный чемпионат

"Мемфис" - "Филадельфия" - 112:106 ОТ (21:26, 29:37, 24:17, 28:22, 10:4)

М: Конли (32), Газоль (18 + 12 подборов), Темпл (17)

Ф: Редик (20), Симмонс (18 + 14 подборов), Макконнелл (16)

"Чикаго" - "Кливленд" - 99:98 (37:23, 16:30, 26:24, 20:21)

Ч: Лавин (24), Арчидиаконо (15), Картер (15)

К: Томпсон (22 + 12 подборов), Секстон (20), Худ (20)

"Майами" - "Вашингтон" - 110:116 (35:25, 26:33, 24:25, 25:33)

М: Ричардсон (24), Макгрудер (22), Эллингтон (16)

В: Уолл (28), Грин (19 + 10 подборов), Риверс (18), Бил (18)