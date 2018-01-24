32 очка Карри и дабл-дабл Дюранта помогли "Голден Стэйт" победить "Нью-Йорк"

"Голден Стэйт" обыграл "Нью-Йорк" со счетом 123:112 в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Уорриорз" Стефен Карри, набравший 32 очка. Дабл-дабл из 14 очков и 14 передач оформил Кевин Дюрант.

В составе "Никс" 21 очко на свой счет записал форвард Майкл Бизли, еще 20 – защитник Кортни Ли. Кристапс Корзингис пропускал игру.

Отметим, что это поражение стало для "Нью-Йорка" вторым подряд.

НБА

Регулярный сезон

"Голден Стэйт" – "Нью-Йорк" – 123:112 (21:31, 37:29, 37:26, 28:26)

Г-С: Карри (32), Дюрант (14+14 передач), Пачулия (13).

Н-Й: Бизли (21), Ли (20), Кантер (16).