32 очка Дэвиса помогли "Нью-Орлеану" обыграть "Чикаго"

"Нью-Орлеан" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НБА - 107:98. Самым результативным игроком встречи стал Энтони Дэвис, набравший 32 очка и 15 подборов.
"Мемфис" одержал победу над "Денвером" - 89:87. Марк Газоль сделал дабл-дабл - 20 очков и 12 подборов.
НБА
Регулярный чемпионат
"Нью-Орлеан" - "Чикаго" - 107:98 (29:26, 29:24, 27:22, 22:26)
Н: Дэвис (32+15 подборов), Холидэй (17), Джонсон (12).
Ч: Лавин (22), Паркер (20), Картер (17).
"Мемфис" - "Денвер" - 89:87 (22:29, 28:18, 20:23, 19:17)
М: Газоль (20+12 подборов), Джексон (20), Андерсон (14).
Д: Харрис (20), Лайлз (16), Мюррэй (15).
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