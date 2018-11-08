32 очка Дэвиса помогли "Нью-Орлеану" обыграть "Чикаго"

"Нью-Орлеан" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НБА - 107:98. Самым результативным игроком встречи стал Энтони Дэвис, набравший 32 очка и 15 подборов.

"Мемфис" одержал победу над "Денвером" - 89:87. Марк Газоль сделал дабл-дабл - 20 очков и 12 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Орлеан" - "Чикаго" - 107:98 (29:26, 29:24, 27:22, 22:26)

Н: Дэвис (32+15 подборов), Холидэй (17), Джонсон (12).

Ч: Лавин (22), Паркер (20), Картер (17).

"Мемфис" - "Денвер" - 89:87 (22:29, 28:18, 20:23, 19:17)

М: Газоль (20+12 подборов), Джексон (20), Андерсон (14).

Д: Харрис (20), Лайлз (16), Мюррэй (15).