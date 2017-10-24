32 очка Адетокумбо помогли "Милуоки" обыграть "Шарлотт"

"Милуоки" обыграл "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА - 103:94. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бакс" Яннис Адетокумбо. На его счету дабл-дабл (32 очка и 14 подборов). В еще одном матче "Майами" переиграл "Атланту" - 104:93.

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" - "Шарлотт" - 103:94 (18:25, 35:29, 30:23, 20:17)

"М": Адетокумбо (32), Мидлтон (20), Телетович (15).

"Ш": Камински (18), Ламб (17), Уокер (15).

"Майами" - "Атланта" - 104:93 (26:23, 36:21, 15:29, 27:20)

"М": Ричардсон (21), Эллингтон (20), Драгич (19)

"А": Бэйземор (20), Принс (20), Коллинс (14).