31 очко Таунса позволило "Миннесоте" взять верх над "Мемфисом"

"Миннесота" нанесла поражение "Мемфису" в предсезонном матче со счетом 101:94. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Тимбервулвз" Карл Энтони Таунс, набравший 31 очко.

В параллельной встрече "Милуоки" взял верх над "Индианой" – 111:103.

НБА

Предсезонные матчи

"Миннесота" – "Мемфис" – 101:94 (28:19, 34:25, 29:13: 10:37)

Мин: Таунс (31), Дженг (19 + 11 подборов), Лавин (18).

Мем: Селден (17), Рэндолф (13), Харрисон (10).

"Милуоки" – "Индиана" – 111:103 (24:25, 31:27, 27:33, 29:18)

М: Адетокумбро (20), Паркер (19), Телетович (14), Брогдон (13).

И: Джордж (18), Тернер (16), Робинсон (13).