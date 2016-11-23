05:57 | БАСКЕТБОЛ — НБА

31 очко Порзингиса позволило "Нью-Йорку" победить "Портленд"

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"Нью-Йорк" нанес поражение "Портленду" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 107:103. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Никс" Кристапс Порзингис, набравший 31 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" – "Портленд" – 107:103 (28:33, 32:25, 21:23, 26:22)

Н: Порзингис (31), Роуз (18), Энтони (17).

П: Лиллард (22), Макколлум (16), Харклесс (15).

"Атланта" – "Нью-Орлеан" – 94:112 (14:34, 30:32, 27:29, 23:17)

А: Корвер (14), Шредер (14), Миллсэп (10).

Н: Фрэйзер (21 + 14 передач), Джонс (17), Мур (15).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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