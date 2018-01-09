31 очко Олдриджа помогло "Сан-Антонио" обыграть "Сакраменто"

В матче регулярного чемпионата НБА "Сан-Антонио" обыграл на выезде "Сакраменто" со счетом 107:100.

НБА

Регулярный чемпионат

"Сакраменто" – "Сан-Антонио" – 100:107 (25:21, 31:25, 20:27, 24:34)

Сак: Коули-Стайн (22), Богданович (16), Темпл (16), Фокс (11), Хилд (10).

Сан: Олдридж (31), Бертанс (28), Миллс (14), Форбс (12).