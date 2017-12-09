31 очко Миддлтона помогло "Милуоки" одержать победу над "Далласом"

"Милуоки" обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НБА - 109:102. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бакс" Крис Миддлтон, набравший 31 очко. В еще одном поединке "Торонто" победил "Мемфис" - 116:107.

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" - "Даллас" - 109:102 (22:25, 27:29, 28:24, 32:24)

М: Миддлтон (31), Адетокумбо (27+11 подборов), Блэдсоу (24).

Д: Мэттьюс (29), Барнс (18), Пауэлл (15).

"Мемфис" - "Торонто" - 107:116 (34:25, 28:32, 31:35, 14:24)

М: Эванс (27), М. Газоль (20), Парсонс (15).

Т: Дерозан (26), Ибака (21), Лоури (16).