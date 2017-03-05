31 очко и 14 подборов Йокича не спасли "Денвер" в игре с "Шарлотт"

"Шарлотт" переиграл в матче регулярного чемпионата НБА "Денвер" со счетом 112:102. Самым результативным игроком встречи стал центровой уступившей команды Никола Йокич, набравший 31 очков и сделавший 14 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Денвер" – "Шарлотт" – 102:112 (23:31, 29:30, 27:29, 23:22)

Д: Йокич (31 + 14 подборов), Галлинари (22), Мюррей (14).

Ш: Уойкер (27), Батюм (21), О’Брайан (15).

"Чикаго" – "Клипперс" – 91:101 (29:23, 32:32, 12:27, 18:19)

Ч: Батлер (16), Лопес (12), Портис (11).

К: Кроуфорд (25), Пол (17), Гриффин (16).