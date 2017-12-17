31 очко Хардена помогло "Хьюстону" одержать 13-ю победу подряд

"Хьюстон" одержал 13-ю победу подряд, обыграв "Милуоки" в матче регулярного чемпионата НБА - 115:111. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, который набрал 31 очко.

В еще одном поединке "Финикс" обыграл "Миннесоту" - 108:106.

НБА

Регулярный сезон

"Миннесота" - "Финикс" - 106:108 (25:22, 25:20, 31:35, 25:31)

М: Таунс (28), Гибсон (18), Тиг (17).

Ф: Бендер (17), Дэниелс (17), Уоррен (15).

"Хьюстон" - "Милуоки" - 115:111 (28:25, 27:30, 29:24, 31:32)

Х: Харден (31), Пол (25), Ариза (13).

М: Адетокумбо (28), Миддлтон (23), Брогдон (20).