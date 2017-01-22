31 очко Энтони и 26 очков Роуза не спасли "Никс" в игре с "Финиксом"

"Нью-Йорк" уступил в матче регулярного чемпионата НБА "Финиксу" со счетом 105:107. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Никс" Кармело Энтони, набравший 31 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" – "Финикс" – 105:107 (33:30, 22:31, 35:29, 15:17)

Н: Энтони (31), Роуз (26), Порзингис (14).

Ф: Букер (26), Бледсоу (23), Крисс (15).

"Майами" – "Милуоки" – 109:97 (25:22, 28:21, 29:28, 27:26)

Май: Уэйтерс (33), Драгич (25), Уайтсайд (16 + 15 подборов).

Мил: Адетокумбо (24 + 10 подборов), Паркер (16), Деллаведова (15).