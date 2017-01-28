31 очко Джеймса помогло "Кливленду" обыграть "Бруклин"

"Кливленд" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл на своей площадке "Бруклин" - 124:116. Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс, набравший 31 очко. В еще одном поединке "Бостон" одержал победу над "Орландо".

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" - "Бруклин" - 124:116 (27:25, 28:22, 39:26, 30:43)

К: Джеймс (31), Ирвинг (28), Корвер (14).

Б: Килпатрик (18), Богданович (17), Фой (16).

"Бостон" - "Орландо" - 128:98 (39:24, 29:24, 36:17, 24:33)

Б: Томас (21), Браун (20), Краудер (19).

О: Вучевич (14), Рудеж (14), Гордон (13).