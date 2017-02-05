31 очко Букера не спасло "Финикс" от разгрома в игре с "Милуоки"

"Милуоки" переиграл в гостях "Финикс" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 137:112. Самым результативным игроком встречи стал защитник уступившей команды Девин Букер, набравший 31 очко.
НБА
Регулярный чемпионат
"Финикс" – "Милуоки" – 112:137 (25:45, 41:29, 23:27, 23:36)
Ф: Букер (31), Крисс (27), Бледсоу (13).
М: Адетокумбо (30 + 12 подборов), Телетович (19), Паркер (18).
"Сан-Антонио" – "Денвер" – 121:97 (30:27, 26:23, 35:22, 30:25)
С: Леонард (19), Парке (18), Джинобили (18).
Д: Мюррей (20), Йокич (11), Чендлер (10).
"Юта" – "Шарлотт" – 105:98 (23:28, 29:16, 21:38, 32:16)
Ю: Хэйворд (33), Хилл (25), Джонсон (18).
Ш: Уокер (18), Уильямс (16 + 12 подборов), Камински (15).