31 очко Букера не спасло "Финикс" от разгрома в игре с "Милуоки"

"Милуоки" переиграл в гостях "Финикс" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 137:112. Самым результативным игроком встречи стал защитник уступившей команды Девин Букер, набравший 31 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

"Финикс" – "Милуоки" – 112:137 (25:45, 41:29, 23:27, 23:36)

Ф: Букер (31), Крисс (27), Бледсоу (13).

М: Адетокумбо (30 + 12 подборов), Телетович (19), Паркер (18).

"Сан-Антонио" – "Денвер" – 121:97 (30:27, 26:23, 35:22, 30:25)

С: Леонард (19), Парке (18), Джинобили (18).

Д: Мюррей (20), Йокич (11), Чендлер (10).

"Юта" – "Шарлотт" – 105:98 (23:28, 29:16, 21:38, 32:16)

Ю: Хэйворд (33), Хилл (25), Джонсон (18).

Ш: Уокер (18), Уильямс (16 + 12 подборов), Камински (15).