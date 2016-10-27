31 очко Адетокунбо не спасло "Милуоки" от проигрыша "Шарлотт", "Оклахома" вырвала победу у "Филадельфии"

"Шарлотт" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил "Милуоки" - 107:96. Лучший снайпер встречи - форвард "Бакс" Яннис Адетокунбо, набравший 31 очко.

В другой встрече "Оклахома-Сити" в гостях вырвала победу у "Филадельфии" - 103:97, выиграв последнюю четверть с разницей "+12". Защитнику "Тандер" Расселу Уэстбруку не хватило одной передачи до трипл-дабла.

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" - "Шарлотт" - 96:107 (24:32, 17:24, 25:27, 30:24)

М: Адетокунбо (31), Монро (14+10 подборов).

Ш: Кидд-Гилкрист (23+14 подборов), Уокер (17), Зеллер (15), Уильямс (13+10 подборов)

"Филадельфия" - "Оклахома-Сити" - 97:103 (24:23, 27:28, 24:18, 22:34)

Ф: Эмбид (20), Стаускас (13), Родригес (12).

О: Уэстбрук (32+12 подборов+9 передач), Кантер (17+12 подборов), Адамс (16).