31 очко Адетокумбо помогло "Милуоки" победить "Нью-Йорк"

"Милуоки" обыграл "Нью-Йорк" в матче регулярного чемпионата НБА - 124:113. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бакс" Яннис Адетокумбо, сделавший дабл-дабл - 31 очко и 15 подборов).

В еще одном матче "Миннесота" одержала победу над "Индианой" - 101:91.

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" - "Нью-Йорк" - 124:113 (33:29, 38:23, 17:35, 36:26)

М: Адетокумбо (31+15 подборов), Миддлтон (30), Блэдсоу (13+16 передач).

Н: Хардуэй (24), Бурк (19), Хезонья (18).

"Миннесота" - "Индиана" - 101:91 (25:28, 25:21, 22:24, 29:18)

М: Батлер (20), Таунс (17+14 подборов), Гибсон (13).

И: Оладипо (20), Богданович (20), Тернер (16).