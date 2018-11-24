30 очков Уэстбрука принесли "Оклахоме" победу над "Шарлотт"

"Оклахома" обыграла "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА - 109:104. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Тандер" Расселл Уэстбрук, набравший 30 очков и 12 подборов.

"Майами" победил "Чикаго" - 103:96. Защитник "Хит" Джош Ричардсон набрал 27 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Оклахома-Сити" - "Шарлотт" - 109:104 (33:31, 29:26, 27:23, 20:24)

О: Уэстбрук (30+12 подборов), Шредер (23), Джордж (19).

Ш: Уокер (25), Камински (12), Бэкон (11).

"Чикаго" - "Майами" - 96:103 (26:28, 13:32, 30:18, 27:25)

Ч: Холидэй (27+13 подборов), ЛаВин (24), Паркер (23+10 подборов).

М: Ричардсон (27), Уайтсайд (18+10 подборов), Адебайо (14+13 подборов).