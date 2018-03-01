30 очков Уэстбрука помогли "Оклахоме" обыграть "Даллас" в овертайме

"Оклахома" обыграла "Даллас" в матче регулярного чемпионата НБА - 111:110 в овертайме. Самым результативным игроком "Тандер" стал защитник Расселл Уэстбрук, который набрал 30 очков и 11 подборов.

В еще одной игре "Нью-Орлеан" победил "Сан-Антонио" - 121:116.

НБА

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Оклахома-Сити" - 110:111 ОТ (21:32, 22:22, 33:23, 24:23, 10:11)

Д: Барнс (26), Пауэлл (21), Смит (17).

О: Уэстбрук (30+11 подборов), Джордж (23+11 передач), Энтони (12).

"Сан-Антонио" - "Нью-Орлеан" - 116:121 (29:24, 31:27, 35:36, 21:34)

С: Гэй (19), Мюррей (18), Жинобили (17).

Н: Дэвис (26+15 подборов), Холидэй (25), Мур (17).