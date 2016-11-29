30 очков Роуза не спасли "Нью-Йорк" в игре с "Оклахомой", у Уэстбрука – трипл-дабл

"Оклахома-Сити" переиграла в матче регулярного чемпионата НБА "Нью-Йорк" со счетом 112:103 на выезде. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Никс" Деррик Роуз, набравший 30 очков. Лидер "Тандер" Расселл Уэстбрук сделал трипл-дабл.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" – "Оклахома-Сити" – 103:112 (29:24, 26:34, 26:30, 22:24)

Н: Роуз (30), Порзингис (21), Энтони (18).

О: Уэстбрук (27 + 18 подборов + 14 передач), Кантер (27 + 10 подборов), Адамс (14 + 10 подборов).

"Вашингтон" – "Сакраменто" – 101:95 ОТ (25:19, 25:34, 24:19, 18:20, 9:3)

В: Бил (31), Уолл (19 + 11 передач), Портер (15).

С: Казинс (36 + 20 подборов), Гэй (18), Лоусон (12).

"Торонто" – "Филадельфия" – 122:95 (33:26, 27:23, 31:22, 31:24)

Т: Лоури (24), Росс (22), Дерозан (14).

Ф: Ковингтон (20), Окафор (15), Ильясова (11).