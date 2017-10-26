30 очков Карри помогли "Голден Стэйт" обыграть "Торонто"

"Голден Стэйт" вырвал победу над "Торонто" (117:112) в матче регулярного чемпионата НБА. "Рэпторз" не могут победить уже вторую встречу кряду.

В составе победителей 30 очков набрал Стефен Карри, 29 очков на счету Кевина Дюранта, дабл-дабл оформил Дреймонд Грин (15 + 11 подборов). У "Торонто" 24 очка набрал Демар Дерозан, 12 очков и 14 передач сделал Якоб Поэлтль.

НБА

Регулярный чемпионат

"Голден Стэйт" – "Торонто" – 117:112 (29:26, 32:27, 30:33, 26:26)

Г-С: Карри (30), Дюрант (29), Томпсон (22)

Т: Дерозан (24), Сиакам (20), Ибака (15)