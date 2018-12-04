30 очков Карри помогли "Голден Стэйт" обыграть "Атланту", "Кливленд" победил "Бруклин"

"Голден Стэйт" обыграл "Атланту" в матче регулярного чемпионата НБА - 128:111. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уорриорз" Стеф Карри, набравший 30 очков.

"Кливленд" одержал победу над "Бруклином" - 99:97. Это пятая победа "Кавальерс" в сезоне.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" - "Кливленд" - 97:99 (29:30, 21:26, 26:24, 21:19)

Б: Расселл (30), Динвидди (18), Курукс (12).

К: Клакрксон (20), Т. Топмпсон (19+14 подборов), Секстон (15),

"Атланта" - "Голден Стэйт" - 111:128 (17:34, 30:27, 30:36, 34:31)

А: Коллинс (24+11 подборов), Янг (20), Принс (14).

Г: Карри (30), Дюрант (28), Томпсон (27).