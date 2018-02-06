30 очков Худа помогли "Юте" победить "Нью-Орлеан", "Майами" уступил "Орландо"

В матче регулярного чемпионата НБА "Юта" на выезде обыграла "Нью-Орлеан" – 133:109. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Родни Худ, набравший 30 очков. Дабл-даблами отметились его одноклубники Руди Гобер и Рики Рубио. Для "Джаз" эта победа стала уже шестой подряд, но пока команда занимает десятое место в таблице "Запада". "Пеликаны" опустились на восьмую строчку.

В другом поединке "Майами" дома уступил "Орландо" (109:111). Для "Хит" поражение стало четвертым кряду. У "Мэджик" 20 очками отметился Марио Хезонья, у хозяев по дабл-даблу оформили Хассан Уайтсайд и Бэм Адебайо.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Орлеан" – "Юта" – 109:133 (23:34, 41:36, 22:29, 23:34)

Н: Джру Холидэй (28), Рондо (18 + 8 передач), Дэвис (15 + 11 подборов), Иэн Кларк (14), Мур (14), Миротич (5).

Ю: Худ (30), Рубио (20 + 11 передач), Гобер (19 + 10 подборов), Фэйворс (18 + 7 подборов), Инглс (18), О’Нил (13).

"Майами" – "Орландо" – 109:111 (35:26, 25:33, 27:34, 22:18)

М: Дж. Ричардсон (20), Уайтсайд (19 + 14 подборов), Адебайо (18 + 10 подборов), Уинслоу (16 + 8 подборов), Драгич (13 + 9 подборов + 7 передач), Т. Джонсон (12).

О: Хезонья (20), Дж. Симмонс (16), Огастин (16), Фурнье (13), Спейтс (12), Пэйтон (10 + 7 передач).