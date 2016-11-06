30 очков Хардена не спасли "Хьюстон" в игре с "Атлантой"

"Атланта" нанесла поражение "Хьюстону" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 112:97. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, набравший 30 очков и сделавший 12 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" – "Хьюстон" – 112:97 (30:30, 35:29, 28:25, 19:13)

А: Миллсэп (23 + 11 подборов), Ховард (20 + 14 подборов), Бэйзмор (20).

Х: Харден (30 +12 передач), Макдэниэлс (13), Капела (12 + 10 подборов).

"Милуоки" – "Сакраменто" – 117:91 (34:24, 29:15, 27:28)

М: Телетович (22), Паркер (19), Адетокумбо (17).

С: Тампл (19), Казинс (15), Фармар (9).