30 очков Хардена не спасли "Хьюстон" в игре с "Атлантой"

"Атланта" нанесла поражение "Хьюстону" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 112:97. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, набравший 30 очков и сделавший 12 передач.
НБА
Регулярный чемпионат
"Атланта" – "Хьюстон" – 112:97 (30:30, 35:29, 28:25, 19:13)
А: Миллсэп (23 + 11 подборов), Ховард (20 + 14 подборов), Бэйзмор (20).
Х: Харден (30 +12 передач), Макдэниэлс (13), Капела (12 + 10 подборов).
"Милуоки" – "Сакраменто" – 117:91 (34:24, 29:15, 27:28)
М: Телетович (22), Паркер (19), Адетокумбо (17).
С: Тампл (19), Казинс (15), Фармар (9).