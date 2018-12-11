30 очков Била не спасли "Вашингтон" от поражения в матче с "Индианой"

"Индиана" обыграла "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НБА - 109:101. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уизардз" Брэдли Бил, который набрал 30 очков.

"Филадельфия" победила "Детройт" - 116:102. Центровой "76-х" Джоэл Эмбиид набрал 24 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Индиана" - "Вашингтон" - 109:101 (29:33, 30:17, 28:25, 22:26)

И: Тернер (26+12 подборов), Богданович (22), Эванс (18).

В: Бил (30), Убре (23), Риверс (13).

"Филадельфия" - "Детройт" - 116:102 (38:29, 18:18, 31:29, 29:26)

Ф: Эмбиид (24), Симмонс (18+10 подборов), Коркмаз (18).

Д: Кеннард (28), Драммонд (21+17 подборов), Джексон (15).