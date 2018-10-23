29 очков Карри помогли "Голден Стэйт" обыграть "Финикс"

"Голден Стэйт" обыграл "Финикс" в матче регулярного чемпионата НБА - 123:103. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уорриорз" Стеф Карри, который набрал 29 очков.

"Вашингтон" в овертайме победил "Портленд" - 125:124, "Мемфис" обыграл "Юту" - 92:84.

НБА

Регулярный сезон

"Голден Стэйт" - "Финикс" - 123:103 (32:23, 38:24, 36:34, 17:22)

Г: Карри (29), Дюрант (22), Томпсон (16).

Ф: Букер (28), Уоррен (27), Эйтон (20).

"Портленд" - "Вашингтон" - 124:125 ОТ (32:28, 30:34, 15:16, 34:33, 13:14)

П: Лиллард (29), Нуркич (22+18 подборов), Амину (16).

В: Моррис (28), Бил (25), Убре (22).

"Юта" - "Мемфис" - 84:92 (22:19, 24:28, 17:23, 21:22)

Ю: Краудер (15), Митчелл (14), Гобер (11).

М: Конли (23), Газоль (18+13 подборо), Мак (12).