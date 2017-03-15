29 очков Карри помогли "Голден Стэйт" обыграть "Филадельфию"

"Голден Стэйт" обыграл "Филадельфию" (106:104) в матче регулярного чемпионата НБА. Благодаря этой победе "Уорризорз" прервал трехматчевую серию поражений. Самым результативным игроком встречи стал лидер победителей Стефен Карри, на счету которого 29 очков.

"Голден Стэйт" вернулся на первую строчку турнирной таблицы Западной конференции, "Филадельфия" занимает 13-е место на "Востоке".

НБА

Регулярный сезон

"Голден Стэйт" – "Филадельфия" – 106:104 (35:34, 23:25, 20:31, 28:14)

Г: Карри (29), Томпсон (28), Грин (20 + 8 подборов + 8 передач)

Ф: Шарич (26 + 7 подборов), Окафор (22), Холмс (14 + 8 подборов)