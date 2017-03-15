08:15 | БАСКЕТБОЛ — НБА

29 очков Карри помогли "Голден Стэйт" обыграть "Филадельфию"

0
0
0
0

"Голден Стэйт" обыграл "Филадельфию" (106:104) в матче регулярного чемпионата НБА. Благодаря этой победе "Уорризорз" прервал трехматчевую серию поражений. Самым результативным игроком встречи стал лидер победителей Стефен Карри, на счету которого 29 очков.

"Голден Стэйт" вернулся на первую строчку турнирной таблицы Западной конференции, "Филадельфия" занимает 13-е место на "Востоке".

НБА

Регулярный сезон

"Голден Стэйт" – "Филадельфия" – 106:104 (35:34, 23:25, 20:31, 28:14)

Г: Карри (29), Томпсон (28), Грин (20 + 8 подборов + 8 передач)

Ф: Шарич (26 + 7 подборов), Окафор (22), Холмс (14 + 8 подборов)

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ