29 очков Хардена помогли "Хьюстону" одержать восьмую победу подряд, обыграв "Юту"

"Хьюстон" на выезде обыграл "Юту" со счетом 112:101 в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, набравший 29 очков. Дабл-дабл из 18 очков и 13 передач оформил Крис Пол.

За "Джаз" 26 очков на свой счет записал Донован Митчелл.

Отметим, что эта победа стала для "Хьюстона" восьмой подряд.

НБА

Регулярный сезон

"Юта" – "Хьюстон" – 101:112 (20:25, 26:26, 20:37, 35:24)

Ю: Митчелл (26), Буркс (17), Сефолоша (14).

Х: Харден (29), Андерсон (23), Пол (18+13 передач).