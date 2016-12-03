29 очков Энтони позволили "Нью-Йорку" победить "Миннесоту"

"Нью-Йорк" нанес поражение "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 118:114. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Никс" Кармело Энтони, набравший 29 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк" – "Миннесота" – 118:114 (30:21, 32:31, 36:36, 20:26)

Н: Энтони (29), Роуз (24), О’Куинн (20 +13 подборов).

М: Лавин (23), Таунс (20), Уиггинс (19).

"Бостон" – "Сакраменто" – 97:92 (29:29, 18:17, 22:26, 28:20)

Б: Хорфорд (26), Томас (20), Краудер (16).

С: Казинс (28), Гэй (13), Коллисон (13).

"Атланта" – "Детройт" – 85:121 (24:27, 15:31, 18:32, 28:31)

А: Шредер (17 + 11 передач), Мускала (11), Дилэйни (11).

Д: Колдуэлл-Поуп (23), Харрис (18), Драммон (14 + 14 подборов).