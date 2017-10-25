28 очков Таунса не спасли "Миннесоту" от поражения

"Индиана" в гостях обыграла "Миннесоту" со счетом 130:107 в матче регулярного чемпионата НБА. "Пэйсерз" прервали свою двухматчевую серию неудач.

В составе победителей 28 очков набрал Виктор Оладипо, по дабл-даблу сделали Домантас Сабонис (15 + 11 подборов) и Даррен Коллисон (15 + 16 передач). У "Миннесоты" 28 очков на счету Карла-Энтони Таунса, по 18 очков на свой счет записали Неманья Бьелица и Джамал Кроуфорд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Миннесота" – "Индиана" – 107:130 (20:33, 41:28, 23:37, 23:32)

М: Таунс (28), Бьелица (18), Кроуфорд (18 + 9 передач)

И: Оладипо (28), Джозеф (21), Коллисон (15 + 16 передач)