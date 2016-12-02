28 очков Ирвинга не спасли "Кливленд" в игре с "Клипперс"

"Клипперс" нанес поражение "Кливленду" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 113:93. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Кавальерс" Кайри Ирвинг, набравший 28 очков.

В параллельной встрече "Мемфис" победил "Орландо" с разницей в одно очко – 95:94.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" – "Клипперс" – 94:113 (28:24, 22:34, 15:27, 29:28)

Клив: Ирвинг (28), Джеймс (16), Лав (16).

Клип: Редик (23), Пол (16), Гриффин (13).

"Мемфис" – "Орландо" – 95:94 (30:28, 20:21, 15:19, 30:26)

М: М. Газоль (25), Лэниэлс (19), Харрисон (11).

О: Фурнье (28), Вучевич (18 + 11 подборов), Грин (14).