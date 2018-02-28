27 очков Уэйда помогли "Майами" обыграть "Филадельфию"

"Майами" обыграл "Филадельфю" в матче регулярного чемпионата НБА - 102:101. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Хит" Дуэйн Уэйд, набравший 27 очков.

В еще одной игре "Вашингтон" одержал победу над "Милуоки" - 107:104.

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" - "Вашингтон" - 104:107 (22:40, 28:24, 31:20, 23:23)

М: Адетокунбо (23+13 подборов), Миддлтон (17), Блэдсоу (17)

В: Бил (21), Портер (17), Моррис (14).

"Майами" - "Филадельфия" - 102:101 (17:24, 28:24, 28:27, 29:26)

М: Уэйд (27), Драгич (21), Джонсон (16).

Ф: Эмбиид (23), Шарич (21), Рэдик (15).