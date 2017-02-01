27 очков Лилларда помогли "Портленду" обыграть "Шарлотт"

"Портленд" обыграл "Шарлотт" (115:98) в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Дэмиэн Лиллард, на счету которого 27 набранных очков. В составе "Шарлотт" 22 очка оформил защитник Кемба Уокер.
"Трэйл Блэйзерс" идут на 9-м месте в турнирной таблице Западной конференции, "Хорнетс" занимают восьмую строчку на "Востоке".
НБА
Регулярный сезон
"Портленд" – "Шарлотт" – 115:98 (28:23, 28:27, 30:18, 29:30)
П: Лиллард (27), Краббе (21), Макколлум (18)
Ш: Уокер (22), Батюм (18), Уильямс (10)