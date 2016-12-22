07:33 | БАСКЕТБОЛ — НБА

27 очков Хардена позволили "Хьюстону" победить "Финикс"

0
0
0

"Хьюстон" нанес поражение "Финиксу" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 125:111. В составе победившей команды самым результативным игроком стал защитник Джеймс Харден, набравший 27 очков.

НБА

Регулярный сезон

"Финикс" – "Хьюстон" – 111:125 (26:30, 29:31, 29:30, 27:34)

Ф: Букер (28), Уоррен (19), Найт (17).

Х: Харден (27), Гордон (24), Беверли (18).

"Юта" – "Сакраменто" – 93:94 (24:17, 24:21, 25:24, 20:32)

Ю: Хэйворд (28 + 10 подборов), Гобер (17 + 14 подборов), Мак (13).

С: Казинс (21), Лоусон (19), Темпл (11).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ