27 очков Энтони не спасли "Нью-Йорк" в игре с "Бруклином"

"Бруклин" переиграл в матче регулярного чемпионата НБА "Нью-Йорк" со счетом 120:112. Самым результативным игроком встречи стал лидер уступившей команды Кармело Энтони, набравший 27 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" – "Нью-Йорк" – 120:112 (39:26, 28:23, 24:31, 29:32)

Б: Лопес (25), Холлис-Джефферсон (14 + 11 подборов), Букер (14).

Н: Энтони (27), Порзингис (19 + 10 подборов), Роуз (17).

"Индиана" – "Майами" – 102:98 (32:22, 28:31, 23:22, 19:23)

И: Джордж (28 + 10 подборов), Тернер (15), Янг (13).

М: Уайтсайд (26 + 21 подбор), Уэйтерс (20), Эллингтон (19).