27 очков Дэвиса не спасли "Нью-Орлеан" в игре с "Майами"

"Майами" нанес поражение "Нью-Орлеану" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 120:112. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Хит" Горан Драгич, набравший 33 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" – "Нью-Орлеан" – 120:112 (28:21, 26:31, 31:27, 35:33)

М: Драгич (33), Уайтсайд (20 + 17 подборов), Эллингтон (19).

Н: Дэвис (27), Казинс (19), Мур (18).

"Вашингтон" – "Даллас" – 107:112 (39:32, 18:21, 23:20, 27:39)

В: Уолл (26 + 11 передач), Бил (24), Богданович (19).

Д: Барнс (22), Новицки (20), Сет Карри (19).

"Бостон" – "Миннесота" – 117:104 (30:32, 28:28, 27:17, 32:27)

Б: Томас (27), Хорфорд (20), Брэдли (18).

М: Рубио (23), Уиггинс (21), Мухаммад (21).

"Детройт" – "Юта" – 83:97 (19:28, 16:26, 27:23, 21:20)

Д: Смит (16), Бэйнс (12 + 12 подборов), Харрис (12).

Ю: Хэйворд (25), Хилл (17), Джонсон (12).