05:25 | Баскетбол — НБА

26 очков Оладипо не спасли "Индиану" от поражения в матче с "Детройтом"


"Индиана" на своей площадке уступила "Детройту" в матче регулярного чемпионата НБА - 98:104. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Пэйсерс" Виктор Оладипо, набравший 26 очокв.

В дургих поединках "Портленд" обыграл "Орландо" - 95:88, а "Майами" победил "Шарлотт" - 104:98.

НБА 

Регулярный чемпионат

"Индиана" - "Детройт" - 98:104 (19:27, 35:25, 20:34, 24:18)

И: Оладипо (26), Тернер (24), Янг (12).

Д: Драммонд (23+13 подборов), Буллок (15), Джонсон (13).

"Орландо" - "Портленд" - 88:95 (20:24, 23:26, 23:25, 22:20)

О: Вучевич (26+14 подборов), Симмонс (15), Огустин (14).

П: Лиллард (21), Макколум (20), Амину (15). 

"Шарлотт" - "Майами" - 98:104 (19:24, 28:29, 24:26, 27:25)

Ш: Уокер (25), Ховард (15+16 подборов), Кидд-Гилкрист (13).

М: Эллингтон (16), Т. Джонсон (16), Уэйтерс (12).

 

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