26 очков Оладипо не спасли "Индиану" от поражения в матче с "Детройтом"

"Индиана" на своей площадке уступила "Детройту" в матче регулярного чемпионата НБА - 98:104. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Пэйсерс" Виктор Оладипо, набравший 26 очокв.
В дургих поединках "Портленд" обыграл "Орландо" - 95:88, а "Майами" победил "Шарлотт" - 104:98.
НБА
Регулярный чемпионат
"Индиана" - "Детройт" - 98:104 (19:27, 35:25, 20:34, 24:18)
И: Оладипо (26), Тернер (24), Янг (12).
Д: Драммонд (23+13 подборов), Буллок (15), Джонсон (13).
"Орландо" - "Портленд" - 88:95 (20:24, 23:26, 23:25, 22:20)
О: Вучевич (26+14 подборов), Симмонс (15), Огустин (14).
П: Лиллард (21), Макколум (20), Амину (15).
"Шарлотт" - "Майами" - 98:104 (19:24, 28:29, 24:26, 27:25)
Ш: Уокер (25), Ховард (15+16 подборов), Кидд-Гилкрист (13).
М: Эллингтон (16), Т. Джонсон (16), Уэйтерс (12).