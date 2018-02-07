26 очков Ингрэма помогли "Лейкерс" победить "Финикс"

"Лейкерс" обыграли "Финикс" со счетом 112:93 в матче регулярного чемпионата НБА. Самым результативным игроком команды из Лос-Анджелеса стал Брэндон Ингрэм, набравший 26 очков. На счету Джулиуса Рэндла 21 очко.

В составе "Санс" дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов оформил Джош Джексон.

Отметим, что эта победа стала для "Лейкерс" третьей подряд. "Финикс" потерпели третье поражение кряду.

НБА

Регулярный сезон

"Лейкерс" – "Финикс" – 112:93 (33:28, 24:29, 31:22, 24:14)

Л: Ингрэм (26), Рэндл (21), Харт (15+11 подборов).

Ф: Уоррен (24), Джексон (18+10 подборов).