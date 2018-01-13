26 очков Дюранта помогли "Голден Стэйт" обыграть "Милуоки"

"Голден Стэйт" на выезде обыграл "Милуоки" в матче регулярного чемпионата НБА - 108:94. Самым результативным в этой игре стал форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант, который набрал 26 очков.

В еще одном поединке "Миннесота" на своей площадке обыграла "Нью-Йорк" - 118:108.

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" - "Голден Стэйт" - 94:108 (27:36, 22:27, 33:17, 12:28)

М: Адетокумбо (23), Блэдсоу (21), Брогдон (17).

Г: Дюрант (26), Грин (21+10 подборов), Томпсон (12).

"Миннесота" - "Нью-Йорк" - 118:108 (24:27, 31:30, 32:29, 31:22)

М: Таунс (23+15 подборов), Гибсон (17), Уиггинс (16).

Н: Джек (18), Порзингис (17+10 подборов), Кантер (16+12 подборов).