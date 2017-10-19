25 очков Олдриджа принесли "Сан-Антонио" победу над "Миннесотой"

"Сан-Антонио" обыграл "Миннесоту" со счетом 107:99 в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей лучшим игроком стал Ламаркус Олдридж, набравший 25 очков и сделавший 10 подборов. Ветеран "Шпор" 40-летний Ману Джинобили провел на площадке 20 минут, набрал 9 очков и сделал 4 передачи.

У "Миннесоты" дабл-дабл на счету Карла-Энтони Таунса (18 очков и 13 подборов), 26 очков на свой счет записал Эндрю Уиггинс.

НБА

Регулярный чемпионат

"Сан-Антонио" – "Миннесота" – 107:99 (32:25, 21:24, 34:28, 20:22)

С-А: Олдридж (25 + 10 подборов), Грин (17), Мюррей (16)

М: Уиггинс (26), Таунс (18 + 13 подборов), Батлер (12)